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В доме ударившего Макрона мужчины устроили обыск

09:06
  • среда
  • 09 июня 2021

Выясняются причины инцидента

Полиция провела обыск в доме мужчины, который напал на президента Франции в городке Тэн-л'Эрмитаж. По данному делу задержаны два человека. Других подробностей пока не приводится.
"Меня ничего не остановит": Макрон прокомментировал инцидент с пощечиной

Инцидент произошёл накануне. Во время поездки Эммануэль Макрон направился к группе местных жителей и начал общаться с одним из мужчин, после чего и получил пощечину. Охрана главы государства отреагировала оперативно - нападавший и находившийся рядом с ним человек задержаны. Причина рукоприкладства осталась неизвестной, передает "ТВ Центр".

Сам Макрон посчитал инцидент "отдельным случаем" и призвал не преувеличивать его значение. Нельзя позволять агрессивным людям завладевать общественным вниманием и отвлекать граждан от насущных проблем.

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