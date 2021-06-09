Москвичей ждет неделя "вызывающей недомогание" погоды

В ближайшие дни в столице ожидается много осадков

Москвичей в ближайшую неделю ожидают дожди, грозы и порывистый ветер со скоростью до 18 метров в секунду, заявила синоптик Татьяна Позднякова.

Специалист предупредила, что в такую погоду метеочувствительные люди могут ощущать недомогание – это вызвано низким содержанием кислорода в воздухе.

"Что касается интенсивности дождей, их на этой неделе действительно может выпасть много. Некоторые модели показывают, что за эту неделю выпадет до половины месячной нормы осадков", - предупредила Позднякова.

Если говорить о температуре воздуха, то в дневные часы столбики термометров в среднем будут показывать от 23 до 25 градусов тепла, а по ночам – 13-15 градусов, передает РИА Новости.

"В начале выходных дней характер погоды существенно не изменится", - добавила Позднякова.

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