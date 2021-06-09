Госуслуги автоматически начислят соцвыплаты россиянам

На сайте появится дополнительный сервис

Россияне смогут оформить на сайте госуслуг автоматическое начисление социальных выплат, без подачи заявлений. На портале появится дополнительный сервис: согласие на проактивное перечисление мер социальной поддержки.

Как рассказали в Минтруде, эта функция будет частью социального казначейства, над которым работают в ведомстве. Отмечается, что действовать она будет на для всех мер господдержки – только связанных с "наступлением жизненных событий".

Чтобы функция действовала, россиянам надо будет указать свои банковские реквизиты. Как отметили в Минтруде, вполне возможно, что к работе с соцвыплатами будут допущены не все банки, а только входящие в специальный перечень, пишут "Известия".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram