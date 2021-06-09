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Госуслуги автоматически начислят соцвыплаты россиянам

08:40
  • среда
  • 09 июня 2021

На сайте появится дополнительный сервис

Россияне смогут оформить на сайте госуслуг автоматическое начисление социальных выплат, без подачи заявлений. На портале появится дополнительный сервис: согласие на проактивное перечисление мер социальной поддержки.
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Как рассказали в Минтруде, эта функция будет частью социального казначейства, над которым  работают в ведомстве. Отмечается, что действовать она будет на для всех мер господдержки – только связанных с "наступлением жизненных событий".

Чтобы функция действовала, россиянам надо будет указать свои банковские реквизиты. Как отметили в Минтруде, вполне возможно, что к работе с соцвыплатами будут допущены не все банки, а  только входящие в специальный перечень, пишут "Известия".

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