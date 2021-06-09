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"Терпеливые" телефонные мошенники начали приглашать россиян на работу

09:25
  • среда
  • 09 июня 2021

Злоумышленники разработали новую схему обмана граждан

Привычные уловки телефонных мошенников срабатывают все реже, а потому злоумышленникам приходится постоянно придумывать новые способы обмана россиян. К примеру, особенно терпеливые обманщики могут принять свою жертву "на работу", рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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"Сейчас мошенники становятся более терпеливыми. Если раньше они могли быстро поговорить по телефону, тут же убедить перевести деньги, то сейчас вырос уровень киберграмотности людей и применяемых технических средств защиты. Безусловно, мошенникам становится все труднее и труднее добиваться своих целей", - заявил Кузнецов.

Он объяснил, что в последнее время злоумышленники все чаще звонят жертвам под видом рекрутеров и приглашают на высокооплачиваемую работу. Потенциального "сотрудника" могут уговаривать несколько дней и даже устроить с ним видео-встречу. В результате многие начинают верить в происходящее и сами предоставляют мошенникам всю информацию о себе.

"Человек сам в течение двух-трёх недель предоставляет о себе всю информацию – и данные паспорта, и счета, и автобиографию, информацию о своих родственников. Далее их просят предоставить данные банковской карты, куда якобы будут перечислять зарплату. Ну а дальше закономерный итог – похищение денежных средств. Вот такое "терпеливое" мошенничество очень часто в последнее время достигает своих целей", - отметил Кузнецов.

Он рекомендовал россиянам не лениться и перепроверять всю информацию, которую предоставляет им потенциальный работодатель, включая телефонные номера, сайты и отзывы о компании в Сети, передает РИА Новости.

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