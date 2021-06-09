"Терпеливые" телефонные мошенники начали приглашать россиян на работу

Злоумышленники разработали новую схему обмана граждан

Привычные уловки телефонных мошенников срабатывают все реже, а потому злоумышленникам приходится постоянно придумывать новые способы обмана россиян. К примеру, особенно терпеливые обманщики могут принять свою жертву "на работу", рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Сейчас мошенники становятся более терпеливыми. Если раньше они могли быстро поговорить по телефону, тут же убедить перевести деньги, то сейчас вырос уровень киберграмотности людей и применяемых технических средств защиты. Безусловно, мошенникам становится все труднее и труднее добиваться своих целей", - заявил Кузнецов.

Он объяснил, что в последнее время злоумышленники все чаще звонят жертвам под видом рекрутеров и приглашают на высокооплачиваемую работу. Потенциального "сотрудника" могут уговаривать несколько дней и даже устроить с ним видео-встречу. В результате многие начинают верить в происходящее и сами предоставляют мошенникам всю информацию о себе.

"Человек сам в течение двух-трёх недель предоставляет о себе всю информацию – и данные паспорта, и счета, и автобиографию, информацию о своих родственников. Далее их просят предоставить данные банковской карты, куда якобы будут перечислять зарплату. Ну а дальше закономерный итог – похищение денежных средств. Вот такое "терпеливое" мошенничество очень часто в последнее время достигает своих целей", - отметил Кузнецов.

Он рекомендовал россиянам не лениться и перепроверять всю информацию, которую предоставляет им потенциальный работодатель, включая телефонные номера, сайты и отзывы о компании в Сети, передает РИА Новости.

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