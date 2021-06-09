Определен очаг пожара в реанимации больницы в Рязани

Все началось со вспышки

Пожару в реанимации областной клинической больницы имени Семашко в Рязани предшествовала вспышка. Эксперты установили, что очаг пожара находился в аппарате искусственной вентиляции легких.

"На данный момент подтверждается версия, что пожар начался с аппарата ИВЛ, там находился очаг пожара", - приводит ТАСС комментарий источника в правоохранительных органах.

Отмечается, что о первопричине пожара пока говорить рано, ее будут устанавливать. Среди причин, которые называют специалисты - перегрузка, неисправность, короткое замыкание и даже неправильная эксплуатация. По предварительной информации, речь идет об аппарате иностранного производства PRUNUS Boaray 5000D.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram