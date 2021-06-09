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Определен очаг пожара в реанимации больницы в Рязани

09:02
  • среда
  • 09 июня 2021

Все началось со вспышки

Пожару в реанимации областной клинической больницы имени Семашко в Рязани предшествовала вспышка. Эксперты установили, что очаг пожара находился в аппарате искусственной вентиляции легких.
Трое погибших: названа возможная причина пожара в больнице Рязани

"На данный момент подтверждается версия, что пожар начался с аппарата ИВЛ, там находился очаг пожара", - приводит ТАСС комментарий источника в правоохранительных органах.

Отмечается, что о первопричине пожара пока говорить рано, ее будут устанавливать. Среди причин, которые называют специалисты -  перегрузка, неисправность, короткое замыкание и даже неправильная эксплуатация. По предварительной информации, речь идет об аппарате иностранного производства PRUNUS Boaray 5000D.

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