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Дава резко ответил бывшему продюсеру Лободы насчет его и Киркорова

09:33
  • среда
  • 09 июня 2021

Нателла Крапивина негативно высказалась в адрес артистов

Давид Манукян ответил на оскорбления бывшего продюсера Светланы Лободы Нателлы Крапивиной. Блогер обвинил женщину в том, что она слишком агрессивно реагирует на то, что ей не нравится.
Оскорбившая Киркорова экс-продюсер Лободы объявила об уходе из шоу-бизнеса

Ранее Крапивину возмутил образ Давы и Филиппа Киркорова на премии "МУЗ ТВ" - мужчины появились на красной дорожке в образе пары. Продюсер заявила, что "на Кавказе таких раньше расчехляли на шашлыки". Вскоре после этого Крапивина заявила, что прекращает работу с Лободой и уходит из шоу-бизнеса.

"Почему так много зла? Не нравится — не смотри! Человек уже систематически позволяет себе высказываться в мой адрес подобным образом. То расстрелять, то порезать на шашлыки", - возмутился Манукян.

Он также удивился реакции подписчиков, которые не оценили его "шоу", но поддержали "желание убить человека". Блогер добавил, что ему всегда нравились провокации.

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