Дава резко ответил бывшему продюсеру Лободы насчет его и Киркорова

Нателла Крапивина негативно высказалась в адрес артистов
Давид Манукян ответил на оскорбления бывшего продюсера Светланы Лободы Нателлы Крапивиной. Блогер обвинил женщину в том, что она слишком агрессивно реагирует на то, что ей не нравится.
Ранее Крапивину возмутил образ Давы и Филиппа Киркорова на премии "МУЗ ТВ" - мужчины появились на красной дорожке в образе пары. Продюсер заявила, что "на Кавказе таких раньше расчехляли на шашлыки". Вскоре после этого Крапивина заявила, что прекращает работу с Лободой и уходит из шоу-бизнеса.
"Почему так много зла? Не нравится — не смотри! Человек уже систематически позволяет себе высказываться в мой адрес подобным образом. То расстрелять, то порезать на шашлыки", - возмутился Манукян.
Он также удивился реакции подписчиков, которые не оценили его "шоу", но поддержали "желание убить человека". Блогер добавил, что ему всегда нравились провокации.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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