Клиентам лишенного лицензии Энергомашбанка пообещали выплаты с 23 июня

Решение об отзыве лицензии принял Банк России

Клиентам Энергомашбанка, лишенного лицензии, пообещали начать страховые выплаты не позднее 23 июня. Об этом сообщили в Агентстве по страхованию вкладов.

"Агентство начнет выплаты не позднее 23 июня 2021 года", - говорится в сообщении АСВ.

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Энергомашбанка с 9 июня. Кредитная организация на 1 апреля занимала 142-е место в банковской системе России. По данным АСВ, на 1 мая размер страховой ответственности агентства перед ее клиентами оценивается в 13,7 миллиарда рублей, передает РИА Новости.

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