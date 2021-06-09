Асмус намекнула на новый роман

После развода актриса не рассказывала об отношениях с мужчинами
Кристина Асмус намекнула подписчикам, что ее сердце снова занято. В прошлом году актриса развелась с юмористом Гариком Харламовым, в браке с которым прожила семь лет.
Знаменитость написала в Сети новый пост, в котором удивилась, почему поклонники подписываются на ее аккаунт. Асмус отметила, что она не делает того, чего обычно ожидают от звезд.
"Не выкладываю бесконечно ребенка и не поднимаю активность на бывшем. И на нынешнем тоже", - отметила актриса среди прочих "не".
Девушка заметила, что старается не скандалить, отказывается от рекламы и практически не освещает свою личную жизнь. При этом она поблагодарила поклонников, которые, несмотря ни на что, остаются с ней. "Я променяла Майбах и частный самолёт на каршеринг и вкуснейшее мороженое в парке", - резюмировала Асмус.
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