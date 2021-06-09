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Кадры с места крупного пожара в рязанской больнице

11:36
  • среда
  • 09 июня 2021

Эвакуированных пациентов перевели в соседний корпус медучреждения

В Рязани выясняют причины пожара в областной клинической больнице, в результате которого погибли три человека и ещё девять пострадали. Пламя вспыхнуло рано утром в отделении реанимации. Персонал начал немедленную эвакуацию пациентов. Одна из медсестёр получила серьёзные ожоги. Расследование дела взял под контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Определен очаг пожара в реанимации больницы в Рязани

Пожар в отделении реанимации Областной клинической больницы имени Семашко начался рано утром. В палате, где произошло возгорание, находились пациенты с коронавирусом. Многие - на ИВЛ. Дым быстро заполнил помещения первого этажа. На кадрах видны черные от копоти стены. Три человека погибли - отравились угарным газом. Девять пострадали.

Среди пострадавших две медсестры, которые боролись с огнем до прибытия экстренных служб. У одной из них ожоги 75 процентов поверхности тела. Ее отправили на лечение в московский центр имени Вишневского. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Эвакуированных пациентов перевели в соседний корпус больницы. Семьям погибших и пострадавшим окажут всю необходимую помощь. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял ситуацию под личный контроль.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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Последствия пожара в областной больнице Рязани
Пожар в областной больнице Рязани
Пожар в областной больнице Рязани
Последствия пожара в областной больнице Рязани
Последствия пожара в областной больнице Рязани
Последствия пожара в областной больнице Рязани
Последствия пожара в областной больнице Рязани
Последствия пожара в областной больнице Рязани
Последствия пожара в областной больнице Рязани
Последствия пожара в областной больнице Рязани
Последствия пожара в областной больнице Рязани
Последствия пожара в областной больнице Рязани
Последствия пожара в областной больнице Рязани
Пожар в больнице Рязани
Пожар в больнице Рязани
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