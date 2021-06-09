Госсекретарю США пришлось оправдываться в Сенате

Все планы, о которых с таким пылом говорил политик, потерпели крах - и это приходится публично признавать

Отношения с Россией и украинский вопрос - темы, которые в последнее время больше всего волнуют американскую верхушку, не остались без внимания и минувшим вечером на слушаниях в международном комитете Сената. Госсекретарю Блинкену пришлось буквально оправдываться за внешнюю политику.

На "горячем стуле" перед сенаторами международного комитета - госсекретарь США Энтони Блинкен. Вопросы на повестке - самые разные. Например, бюджет и система здравоохранения, которую изрядно потрепала пандемия коронавируса. Впрочем, обойтись без международных пассажей не удалось. Примерно треть разговора так или иначе крутится вокруг России. Сенаторы не довольны тем, что Белый дом в какой-то степени охладил свой интерес к "Северному потоку-2". Присутствующие уверены: это своего рода политический шаг назад. Оправдываться пришлось госсекретарю. Смотреть спокойно на почти достроенный трубопровод не планируют. Просто взяли паузу.

"Худший возможный исход, с нашей точки зрения: строительство трубопровода завершено, отношения с Германией отравлены. Соединенные Штаты должны убедиться, что российская сторона не сможет использовать газ и энергетику как инструмент принуждения в отношении европейских государств", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Так что свою "подзорную трубу" в дальний карман убирать не планируют - Вашингтон продолжит внимательно наблюдать за всем, что так или иначе касается России. И в случае чего примут меры. Какие, правда, не уточняется, обозначается лишь, что они будут "серьёзными". Особенно если каким-либо образом затронут интересы Украины - это официальная позиция США.

Впрочем, в ситуации с "Северным потоком-2" Киев неожиданно для себя оказался на обочине интересов Белого дома. Помощи заокеанского большого брата не дождались. Более того, решение Вашингтона отказаться от применения санкций в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG Владимир Зеленский узнал из прессы. Сюрприз, мягко сказать, неприятный. Госсекретарь Блинкен недоумевает. Отношения между странами - максимально дружественные.

"Президент Байден сегодня разговаривал по телефону с президентом Зеленским, и он пригласил его в Вашингтон. Стоит отметить, что мы действительно поделились с украинскими партнерами нашими намерениями, касавшимися трубопровода. Возможно, эта информация не дошла непосредственно до президента Зеленского. Но вообще-то должна была", - сказал Блинкен.

Впрочем, Украина своё недовольство показывает лишь на словах. На деле же союзников приветствуют как дорогих гостей. Киев всё никак не оставит попыток ворваться в НАТО, поэтому и с радостью предоставляет свою территорию под учения альянса.

Вовсю идёт подготовка к совместным действиям под названием "Seabreeze 2021". Крупнейшие по количеству участников военные манёвры в непосредственной близости к нашим границам. Американцы наращивают антироссийский потенциал, Киев же с радостью поддерживает любое их решение. В российском МИД за ситуацией вокруг нашей территории следят с особым вниманием.

Интересно и то, что на вопрос сенаторов, когда же Украине дадут её выстраданное членство в НАТО, Блинкен предпочёл уйти от темы. Пока звучат одни лишь обещания: как только - так сразу. Тактика интересная и, безусловно, удобная. Разместить в стране свои базы поперёк украинской конституции - это одно. Как и дружить вместе против России. Вот только дальше, как говорится, табачок врозь.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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