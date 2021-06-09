Сотни преступников по всему миру арестованы в рамках глобальной спецоперации

Полицейские облавы прошли во многих странах

Впечатляющий итог трехлетней спецоперации. Международная группа силовиков арестовала более 800 участников преступных группировок в разных странах. Боссы криминального мира - от итальянской мафии до азиатских синдикатов - несколько лет планировали преступления, думая, что их действия скрыты от глаз правоохранителей. Где просчитались?

Беспрецедентная по масштабам международная спецоперация. Полицейские облавы и волна арестов прошли одновременно в десятках стран мира - от Австралии до США. Всего за несколько суток изъяты тонны наркотиков, сотни единиц оружия, люксовые автомобили и без малого 50 миллионов долларов наличными и в криптовалюте. Всё это благодаря совместным усилиям ФБР, Европола и других спецслужб.

За решеткой оказались боссы и рядовые члены итальянской мафии, азиатских синдикатов и албанских ОПГ. Такой масштабный удар стал для воротил криминального мира шоком. Тем более, что о своих преступлениях они, как выяснилось, рассказали полиции сами. Злоумышленников подвели цифровые технологии - модное в их среде приложение для смартфонов под названием "Эном". Оно распространялось исключительно на "чёрном рынке". В комплекте - специальное мобильные устройство, пароль и алгоритм шифрования, который невозможно взломать. Вот только данные напрямую шли разработчику - ФБР. Под колпаком оказались владельцы 12 тысяч телефонов. Каждое их слово агенты отслеживали в течение трёх лет.

В результате удалось предотвратить сотни сделок по продаже наркотиков, десятки убийств. Расследование продолжается. Полиция обещает новые аресты.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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