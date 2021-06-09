После скандала в лагере "Мечта" возбуждено уголовное дело

Детская база отдыха "Мечта" работает в Ленинградской области

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении руководства детского лагеря "Мечта". Правоохранители получили многочисленные жалобы от родителей отдыхающих - выяснилось, что над их детьми издевалась группа сверстников, причем, абсолютно безнаказанно.

В лагере "Мечта" в Приозерском районе Ленинградской области проверки сегодня проводят все надзорные органы - полиция, Роспотребнадзор, сотрудники прокуратуры и Следственного комитета.

Первую смену здесь приняли 29 мая. Спустя пару дней дети стали звонить родителям. Мол, заняться нечем, игр нет, все сидят в телефонах. Мамы и папы стали обмениваться первыми впечатлениями в социальных сетях.

Вскоре сообщения стали еще более тревожными, одна мама написала, что ребенок подвергся сексуальному насилию. Родители стали спешно забирать детей из лагеря. К счастью, самое ужасное не подтвердилось, но попытки были. 9-летняя Полина мечтала поехать в этот лагерь целый год, а пожила в нем всего несколько дней. В минувшее воскресенье к девочке подошли старшие ребята и приказали следовать за ними в здание своего отряда.

Организаторы снимали все происходящее на видео и угрожали показать всем, если Полина не будет их слушаться. Эксперименты в таком духе продолжались до вечера. За ужином девочка рассказала обо всем старшему брату, который приехал в лагерь вместе с ней. Тот догадался позвонить отцу.

"Позвонил, в слезах, рядом стояла моя дочка, тоже в слезах. Мы все это по телефону слышали. Минут 10 мы пытались их успокоить и понять, что происходит. Потом они успокоились и все рассказали", - говорит Сергей.

Сергей просит не показывать лицо: переживает, что дочь будут дразнить в школе. Но и оставлять ситуацию без внимания не намерен. Как удалось выяснить, над его дочерью издевались братья и сестры из другой многодетной семьи. От действий группировки пострадали и другие дети. Родители забили тревогу.

Сергей рассказывает: он и сам поговорил с персоналом, когда забирал дочь. Одна из сотрудниц призналась, что вообще-то ехала сюда работать поваром. Но её назначили вожатой. На время. Якобы, это вынужденная мера, потому что на 100 детей в лагере пока только четверо взрослых. Отец пострадавшей девочки убежден - если бы воспитателей было больше, ничего подобного бы не случилось. Он написал заявление в полицию и прокуратуру. Следственный комитет Ленинградской области уже возбудил уголовное дело.

Детская база отдыха "Мечта" работает в живописном уголке Ленинградской области, на Карельском перешейке, ещё с советских времён. Сейчас это частное предприятие, но администрация Петербурга много лет заключает с ним договоры субсидирования для размещения детей-льготников. Почему база не успела подготовиться к очередному сезону, сейчас разбирается следствие.

Главное, что предстоит выяснить всем проверяющим, каким образом лагерь открыл свою первую летнюю смену, не укомплектовав штат достаточным количеством сотрудников. И кто дал разрешение на такую деятельность.

После проверки лагерь продолжил свою работу. Дети, которые издевались над своими сверстниками, пока тоже остаются в лагере - мать отказалась их забирать. Девятилетней Полине администрация Московского района Санкт-Петербурга пообещала выдать другую путёвку, если, конечно, она вообще захочет поехать в летний лагерь после всего, что пережила.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram