Весь мир следит за миграцией слонов в Китае

Почему слоны покинули привычный ареал обитания?

Семья, за которой следит весь мир. В Китае власти, экологи и журналисты наблюдают за необычным поведением стада азиатских слонов. 15 особей сбежали из заповедника дикой природы в декабре и уже успели пройти больше 500 километров. Упорству великанов можно позавидовать - за время путешествия никто не смог заставить их свернуть с пути.

Они стали героями всех мировых СМИ. Уверенно держат путь на север. Как все путешественники, любознательны, непосредственны. Отели им не требуются - заночевать могут просто вот так, в роще. Однако жители очередной китайской деревни от визитов этих гигантских туристов в шоке. Не каждый день слон стучится к тебе в дверь!

Местные жители потом демонстрировали друг другу разоренные дворы и амбары. Уже ходит легенда про слоненка, полакомившегося 100 килограммами винного жмыха, опьяневшего и проспавшего момент, когда стадо отправилось дальше.

Ущерб от таких туристов вообще немаленький. Это не только сломанные постройки, но и вытоптанные посевы, чайные плантации. Благо, пока из людей никто не пострадал. Агрессии по отношении к человеку животные не проявляют. За слонами на протяжении всего пути наблюдает не только милиция, экологи и спасатели - тысячи добровольцев следят за ними с помощью дронов. Вернуть же путешественников домой, да просто остановить их, пока не удалось никому. Хотя попытки были.

15 азиатских слонов, сбежавших из национального парка в китайской провинции Юньнань, в путешествии уже с декабря. Прошли как минимум 500 километров. Эксперты считают - сбежали они не просто так, а от очень хорошей жизни. В стране в последние годы предпринимался целый ряд мер по охране этих редких животных. Их популяция постоянно увеличивалась на пять процентов. И, видимо, пришло время расширить среду обитания. Сложно предсказать, говорят ученые, куда именно они отправятся дальше. Главное, чтобы не оказались в многонаселённых городах. Это первый такой случай в истории.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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