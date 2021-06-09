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Болгарский МиГ-29 упал в Черное море

10:04
  • среда
  • 09 июня 2021

Пилота ищут

Болгарские военные заняты поисками пилота МиГ-29 Военно-воздушных сил страны. Истребитель выполнял тренировочную задачу в рамках учений "Шабла-21" и потерпел крушение над Черным морем.
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"Самолет МиГ-29 из состава болгарских ВВС потерял радиосвязь и исчез с радаров в 00:45 (совпадает с московским). Сразу же началась поисково-спасательная операция, которая продолжается и сейчас", - сообщили в Минобороны республики.

Маневры "Шабла-21" из-за инцидента приостановлены. В поисках пилота истребителя участвуют силы ВМС, Совместного командования спецоперациями, Пограничной полиции и ВВС Болгарии, передает ТАСС.

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