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Врач дала совет, как не заболеть после дождя

10:30
  • среда
  • 09 июня 2021

Даже теплый летний дождь может стать причиной простуды

Людям, которым не повезло попасть под сильный дождь и промокнуть, следует как можно быстрее переодеться в сухие вещи, рекомендовала врач-терапевт Надежда Чернышова. Она дала несколько советов, как не заболеть после прогулки под дождем.

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Специалист посоветовала носить с собой сухие носки, чтобы в случае промокания ног не пришлось находиться в мокрой обуви. Также по возможности стоит зайти в сухое закрытое помещение и там дождаться, пока одежда высохнет.

Еще неплохим вариантом уберечься от простуды будет горячий напиток. Промокшему под дождем человеку также стоит подержать руки под струей горячей воды, считает терапевт. Ну а лучшим вариантом будет горячий душ дома.

"После душа можно вытереться таким жестковатым полотенцем до покраснения кожи. Но пока мы в мокрой одежде, никаких растирок нет", - подчеркнула Чернышова.

Она добавила, что попытки согреться при помощи спиртного приведут лишь к большему переохлаждению, передает "Звезда".

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