Лавров заявил об отсутствии у России сверхдержавных амбиций

У Москвы другие приоритеты

Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров перечислил приоритеты российской политики.

По его словам, у страны нет сверхдержавных амбиций и желания распространить свою точку зрения на весь мир.

"У нас нет того мессианского задора, с которым наши западные коллеги пытаются распространить на всю планету свою ценностную демократическую повестку. Нам уже давно понятно, что навязывание извне модели развития ни к чему хорошему не приводит", - отметил министр, выступая на "Примаковских чтениях" (цитата РИА Новости).

Нынешний порядок был установлен странами-победительницами во Второй мировой войне. Россия намерена возражать против тех, кто хочет подвергнуть сомнению ее итоги. Обратить вспять естественный ход истории невозможно, добавил Лавров.

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