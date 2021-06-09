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Лавров заявил об отсутствии у России сверхдержавных амбиций

10:21
  • среда
  • 09 июня 2021

У Москвы другие приоритеты

Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров перечислил приоритеты российской политики.
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По его словам, у страны нет сверхдержавных амбиций и желания распространить свою точку зрения на весь мир.

"У нас нет того мессианского задора, с которым наши западные коллеги пытаются распространить на всю планету свою ценностную демократическую повестку. Нам уже давно понятно, что навязывание извне модели развития ни к чему хорошему не приводит", - отметил министр, выступая на "Примаковских чтениях" (цитата РИА Новости).

Нынешний порядок был установлен странами-победительницами во Второй мировой войне. Россия намерена возражать против тех, кто хочет подвергнуть сомнению ее итоги. Обратить вспять естественный ход истории невозможно, добавил Лавров.  

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