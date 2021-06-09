ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров предупредил США об опасности поддержки сепаратистов в Сирии

10:31
  • среда
  • 09 июня 2021

Это плохо кончится

Вашингтон поддерживает сирийских сепаратистов – причем использует для этого деньги, вырученные от разграбления Сирии. Такие игры закончатся плохо, предупредил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров заявил об отсутствии у России сверхдержавных амбиций

"Они экспортируют нефтяные месторождения, сельскохозяйственные угодья, на вырученные деньги поддерживают… сепаратистские тенденции на восточном берегу Ефрата, заигрываясь с очень опасной проблемой. Я имею ввиду курдскую проблему, и эти игры могут плохо кончиться", - сказал Лавров, выступая на "Примаковских чтениях".

Глава МИД России напомнил, что Россия постоянно подчеркивает нелегитимность присутствия США на сирийской земле. Тем более что это присутствие сопровождается разграблением природных богатств Сирийско-Арабской Республики, приводит слова российского министра РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащие армии США в Сирии
Военнослужащие армии США в Сирии
Сергей Лавров
Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.