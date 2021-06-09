Лавров предупредил США об опасности поддержки сепаратистов в Сирии

Это плохо кончится

Вашингтон поддерживает сирийских сепаратистов – причем использует для этого деньги, вырученные от разграбления Сирии. Такие игры закончатся плохо, предупредил глава МИД России Сергей Лавров.

"Они экспортируют нефтяные месторождения, сельскохозяйственные угодья, на вырученные деньги поддерживают… сепаратистские тенденции на восточном берегу Ефрата, заигрываясь с очень опасной проблемой. Я имею ввиду курдскую проблему, и эти игры могут плохо кончиться", - сказал Лавров, выступая на "Примаковских чтениях".

Глава МИД России напомнил, что Россия постоянно подчеркивает нелегитимность присутствия США на сирийской земле. Тем более что это присутствие сопровождается разграблением природных богатств Сирийско-Арабской Республики, приводит слова российского министра РИА Новости.

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