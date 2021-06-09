В Петербурге задержали блогера Юрия Хованского

Его подозревают в пропаганде терроризма
В Санкт-Петербурге задержали блогера и рэпера Юрия Хованского.
По информации telegram-канала "Mash на Мойке", его заподозрили в призывах к террористической деятельности. В квартире блогера прошли обыски. Возбуждено уголовное дело.
Источник агентства ТАСС уточнил, что 31-летний блогер был задержан накануне вечером по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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