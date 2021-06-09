В Петербурге задержали блогера Юрия Хованского

Его подозревают в пропаганде терроризма

В Санкт-Петербурге задержали блогера и рэпера Юрия Хованского.

По информации telegram-канала "Mash на Мойке", его заподозрили в призывах к террористической деятельности. В квартире блогера прошли обыски. Возбуждено уголовное дело.

Источник агентства ТАСС уточнил, что 31-летний блогер был задержан накануне вечером по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

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