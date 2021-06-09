Наталья Сергунина рассказала о начале реставрации Дома-музея Чехова

Здание является объектом культурного наследия

В центре Москвы в Доме-музее Чехова начали проводить реставрационные работы, об этом сообщила заммэра города Наталья Сергунина.

"В этом доме писатель жил вместе со своей семьей четыре года (с 1886 по 1890). Здесь он написал многие свои произведения, например пьесы "Леший", "Медведь", "Иванов", повести "Степь", "Огни" и другие", - рассказала она.

Предполагается, что все работы удастся завершить до конца текущего года. Будут отреставрированы фасады особняка, приведены в порядок карнизы и наличники на окнах и дверях, в здании заменят водосточные трубы, отливы на окнах, отремонтируют кровлю. Внутри здания воссоздадут старые обои, рисунки которых сохранились в записках Чехова, сделанных в 1889 году.

Также планируется привести в порядок дверные проемы и парадную белокаменную лестницу на первом этаже. Кроме того, на втором этаже разместят небольшую сцену, а фасад будет украшен архитектурно-художественной подсветкой. Затем Дом-музей возобновит работу.

"Изящный дом-комод на ул. Садовая-Кудринская хорошо известен многим горожанам. В первую очередь благодаря тому, что здесь жил писатель Антон Павлович Чехов. Несмотря на то что дом относительно небольшой, он выделяется на фоне других зданий, расположенных по соседству. Его отличают яркий красный цвет и необычная архитектура: фасады украшены эркерами, ризалитами и другими декоративными элементами", - отметил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Особняк с двумя флигелями был построен архитектором Василием Афанасьевым в 1874 году по заказу подполковника Владимира Ростовцева. В настоящее время дом писателя входит в состав Государственного литературного музея имени Даля. Здание относится к объектам культурного наследия федерального значения и находится под охраной государства, а все реставрационные работы проводятся под контролем столичного департамента культурного наследия.

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