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Эстония возобновляет автобусное сообщение с Санкт-Петербургом

10:58
  • среда
  • 09 июня 2021

Первые рейсы намечены на 9 июня

Автобусные рейсы из Таллина в Санкт-Петербург и обратно возобновятся с 9 июня. Прерванное в 2020 году из-за пандемии коронавируса сообщение снова станет регулярным, сообщили в пресс-службе эстонской компании Lux Express.
Таллин возобновляет авиасообщение с Москвой

"Рейсы в Санкт-Петербург будут осуществляться четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Пересечение границы будет осуществляться по той же процедуре, что и раньше", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пересекать границу смогут только пассажиры, у которых есть такое право согласно установленным Эстонией и Россией правилам и ограничениям. Кроме того, в автобусах обязательно ношение масок – их пассажирам будут раздавать бесплатно – и будет работать модернизированная система вентиляции, передает РИА Новости.

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