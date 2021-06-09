С улиц Петербурга пропали электросамокаты

В городе произошла серия наездов на детей

В Санкт-Петербурге приостановлена работа сервисов аренды электросамокатов.

Операторы Whoosh, Urent, Red Wheels, ScooBee, Eleven, Mangoo убрали с карты все свои средства передвижения, взять их в аренду временно невозможно.

"Увы, мы приостановили работу сервиса. Надеемся, на непродолжительный срок. Обязательно вернемся. Обнимаем!", - сообщил сервис Whoosh (цитата по ТАСС).

Ранее власти Санкт-Петербурга ограничили скорость передвижения на самокатах по городу до 10 километров в час.

В последнее время участились случаи наезда самокатов на детей, за два дня были сбиты три малыша. Так, 1 июня 50-летний мужчина сбил четырехлетнего мальчика в Колпинском районе, 2 июня в Московском районе 23-летний юноша тоже сбил четырехлетнего мальчика, а 3 июня в Невском районе мужчина на электросамокате наехал на пятилетнюю девочку и скрылся. Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

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