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Меган Маркл показала Елизавете II новорожденную дочь

11:26
  • среда
  • 09 июня 2021

Девочка родилась в США

Королева Великобритании Елизавета II уже успела полюбоваться на новорожденную правнучку Лилибет Диану. Родители малышки Меган Маркл и принц Гарри первым делом после рождения ребенка отправили фотографии девочки ее прабабушке.
Елизавета II пригласила принца Гарри на обед

После выписки Меган Маркл с дочкой из клиники в Санта-Барбаре пара созвонилась с королевой по видеосвязи, а в ходе разговора счастливые родители показали Елизавете II правнучку.

"Они не могли дождаться, когда королева увидит их дочь", - заявил инсайдер.

Королеву очень растрогало имя девочки, передает People.

Лилибет Диана родилась 4 июня, она стала первой дочерью Меган Маркл и принца Гарри и их вторым ребенком. Девочку назвали в честь прабабушки, королевы Елизаветы II, которую в кругу семьи называли Лилибет, и бабушки — принцессы Дианы.

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