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В Пентагоне сообщили об НЛО, отключающих ядерные объекты США

11:31
  • среда
  • 09 июня 2021

Инциденты описаны в докладе, представленном в конгресс

Неопознанные летающие объекты проявляют интерес к ядерным силам США. В некоторых случаях они отключали ядерные объекты, сообщил бывший глава секретной программы Пентагона Луис Элизондо.
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"В нашей стране были инциденты, когда неизвестные воздушные явления вмешивались и фактически отключали наш ядерный потенциал", - заявил Элизондо в интервью изданию Washington Post.

Эксперт заявил, что накоплено достаточно данных для того, чтобы утверждать: у НЛО существует интерес к ядерным технологиям и даже возможность вмешиваться в эти ядерные технологии. Элизондо не удивляет проявление такого интереса именно к американским объектам. По его словам, от вмешательства НЛО не застрахованы и ВМС США.

Конгрессу США к 25 июня планируют представить незасекреченный доклад об аномальных явлениях, которые наблюдали пилоты американских ВМС. Элизондо утверждает, что в документе четко обосновано, что НЛО не являются технологиями США. Эксперт считает, что с такой же долей вероятности можно утверждать, что эти технологии - не российские и не китайские.

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