СК заинтересовался детским лагерем без вожатых и воспитателей

ДОЛ оказался в руках "хулиганской группировки"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклад по делу о детском лагере "Мечта", где дети жили сами по себе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Расследование дела поставлено на контроль СКР. На данный момент следователи проводят обыски у организаторов детского отдыха.

Ранее стало известно, что в детском-оздоровительном лагере (ДОЛ) "Мечта" в Приозерском районе Ленинградской области дети жили без вожатых и воспитателей, не получили организованного отдыха. Интернет-издание "Фонтанка" писало, что лагерь находится в руках "хулиганской группировки". Родители массово начали забирать детей из учреждения.

Местный телеканал "ЛенТВ 24" утверждает, что вожатые не справились с трудными подростками и сбежали из лагеря.

"Уехали три человека. Вот приехали два дня отработали и сказали, не, мы с такими детьми работать не можем. Собрали манатки и уехали", - рассказала резидент ассоциации "Взрослые и дети" Надежда Сухолапова, добавив, что сейчас в лагерях проблема с кадрами.

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