В России за сутки выявлено 10407 новых случаев COVID-19

Вылечились 9814 пациентов

В России за минувшие сутки выявлено 10407 новых случаев COVID-19. Последние данные обнародовал оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщили в оперштабе, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки - 10470 - это максимальный показатель с 7 марта. Всего за время пандемии в России заболели 5 156 250 человек. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,2%.

При этом, отметили в оперштабе, доля выписанных пациентов составляет 92,4% от общего числа заразившихся. Число вылечившихся россиян возросло за сутки на 9814. Общее число выздоровевших достигло 4 761 899 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram