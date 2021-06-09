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В России за сутки выявлено 10407 новых случаев COVID-19

11:54
  • среда
  • 09 июня 2021

Вылечились 9814 пациентов

В России за минувшие сутки выявлено 10407 новых случаев COVID-19. Последние данные обнародовал оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
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Как сообщили в оперштабе, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки -  10470 - это максимальный показатель с 7 марта. Всего за время пандемии в России заболели 5 156 250 человек. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,2%.

При этом, отметили в оперштабе, доля выписанных пациентов составляет 92,4% от общего числа заразившихся. Число вылечившихся россиян возросло за сутки на 9814. Общее число выздоровевших достигло 4 761 899 человек.

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