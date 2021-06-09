В Сочи застрелили двух судебных приставов

На месте ЧП работает полиция
В Сочи мужчина застрелил двух судебных приставов из охотничьего ружья.
"Интерфакс" уточняет, что инцидент произошел в районе Чкаловского пляжа на улице Просвещения. По предварительным данным, приставы пришли выселять семью из дома.
На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.
UPD (12:07 мск): стрелявший в судебных приставов мужчина задержан. Он доставлен в отдел внутренних дел.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram