В Сочи застрелили двух судебных приставов

На месте ЧП работает полиция

В Сочи мужчина застрелил двух судебных приставов из охотничьего ружья.

"Интерфакс" уточняет, что инцидент произошел в районе Чкаловского пляжа на улице Просвещения. По предварительным данным, приставы пришли выселять семью из дома.

На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.

UPD (12:07 мск): стрелявший в судебных приставов мужчина задержан. Он доставлен в отдел внутренних дел.

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