Доктор Румянцев рассказал москвичам о пользе постоянных пеших прогулок

Ежедневная мышечная активность может продлить жизнь на многие годы

Президент Центра имени Димы Рогачева Александр Румянцев на встрече с жителями района Коньково рассказал о пользе скандинавской ходьбы для старшего поколения.

"Мы с вами пройдем не одну тысячу шагов и справимся с любыми трудностями. В своей врачебной практике в Центре имени Димы Рогачева я придерживаюсь того же принципа: продолжать движение, несмотря ни на что", - сказал он во время старта акции "1000 шагов здоровья".

Александр Румянцев выразил надежду, что эта акция поможет продлить активное долголетие многим горожанам. Как ожидается, она станет регулярной. "Когда у меня спрашивают, чем лечится старость, я отвечаю: единственное лекарство — это движение", - отметил он.

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