Светлана Разворотнева: Считаю, что пенсионеры не должны платить за паркинг

Пожилые жители столицы поддержали инициативу флешмобом

Московские пенсионеры провели флешмоб в поддержку идеи бесплатных парковок для пожилых и людей с особыми потребностями.

Ранее с подобной инициативой выступила член Общественной палаты России и правозащитница Светлана Разворотнева. Она предложила изменить подход к планированию парковочных пространств в городе, а также призвала пенсионеров рассказать о своей проблеме публично.

"Во-первых, значительно увеличивать их количество, во-вторых, делать их доступнее и дифференцировать для различных групп населения. Я считаю, что пенсионеры - одна из таких групп, они не должны платить за паркинг", - сказала она.

Поле слов Разворотневой участники акции вышли на улицы с плакатами и автомобильными рулями в руках. Они рассказали, что парковка обходится для среднестатистического пенсионера очень дорого, а если оставить автомобиль на улице, то можно получить штраф от 3000 до 5000 рублей. При этом лицам пожилого возраста приходится довольно часто ездить в больницы, магазины и социальные учреждения.

"Город вычеркивает из своей жизни пожилых людей. При этом нам машины нужны не меньше, чем молодым людям. За стоянку нужно отдать 3000 рублей в месяц, по городу ездишь – заплати еще 2000 рублей за временные парковки. Как нам жить?" – пожаловался пенсионер Владимир Пахманов.

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