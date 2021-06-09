Разработчики вакцины "Спутник V" стали лауреатами госпремии

Указ подписал президент России

Разработчики первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V" получили государственную премию 2020 года за выдающиеся достижения в области научных исследований. Лауреатами стали руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, а также Денис Логунов и Сергей Борисевич.

"Эти имена уже широко известны публике - Александр Гинцбург, Денис Логунов и Сергей Борисевич. Их успех при создании "Спутника V" не был случайностью - у России уже был задел в виде созданной ими платформы для разработки других вакцин, в том числе от лихорадки Эбола", - сообщил на пресс-конференции помощник президента России Андрей Фурсенко.

Указ о присуждении госпремии подписал Владимир Путин. В нем сказано, что ученые отмечены за разработку и внедрение в практику отечественного здравоохранения эффективных вакцин против лихорадки Эбола и новой коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

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