Госдума приняла закон об усилении госконтроля за оборотом оружия

Вводятся жесткие требования к медосвидетельствованию

Закон об усилении государственного контроля за оборотом оружия принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Введено понятие "медицинские противопоказания к владению оружием". Не прошедшим медосвидетельствование гражданам приобрести оружие не позволят.

Изменения вносятся в законы "Об оружии" и "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Подчеркивается, что медкомиссию смогут проводить только медицинские организации государственной или муниципальной системы здравоохранения. В списке необходимых исследований - химико-токсикологические анализы на наличие в организме человека наркотических средств, а также психиатрическое освидетельствование, передает РИА Новости.

Владельцам оружия, которые приобрели его на основании лицензии, придется проходить медкомиссию на наличие противопоказаний не реже одного раза в пять лет. Заключение врачей, необходимое для получения лицензии, действительно в течение года.

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