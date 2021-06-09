Путин: создание Амурского ГПЗ имеет особое значение для экономики России

При строительстве ГПЗ учитывались экологические требования

"Газпром" в среду вводит в строй первую технологическую линию Амурского газоперерабатывающего завода. В церемонии запуска по видеосвязи принял участие Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

Глава государства отметил - при строительстве ГПЗ был решен целый ряд сложных задач, учитывались экологические требования. Во внедрении уникального современного оборудования приняли участие и зарубежные партнеры.

С выходом на полную мощность завод станет одним из самых больших в мире по переработке природного газа и крупнейшим по производству гелия. Проект, отметил президент, имеет особое значение для российской экономики.

"От души благодарю вашу команду за работу на максимальный результат. Создан стратегически важный комплекс, он важен для всей национальной экономики, для развития Сибири и Дальнего Востока", - отметил Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram