Собянин напомнил о важности соблюдения санитарных норм

В городе работают более 15 тысяч предприятий общественного питания

Ситуация с коронавирусом в Москве остаётся сложной, в ближайшие дни в столице откроют ещё несколько больниц для заболевших. Об этом в среду заявил мэр Сергей Собянин на церемонии вручения наград работникам предприятий общественного питания столицы.

Мероприятие приурочено к Дню московского ресторатора, который отмечался на этой неделе. В частности, Сергей Собянин призвал ресторанный бизнес, общепит и всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм из-за коронавируса. Глава города также подчеркнул, что соблюдение этих правил позволит не вводить в городе новые ограничения, передает "ТВ Центр".

"Мы никаких локдаунов не собираемся вводить, и считаем, что в этой стадии мы справимся без этого. Тем не менее, я прошу ресторанный бизнес, общепит, всех, кто занимается торговлей, сервисом, придерживаться санитарных норм, это наша с вами общая забота, чтобы обеспечивать нормальное функционирование экономики города", - заявил Собянин.

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