Когда она завершится?

В Москве началась реставрация памятника Минину и Пожарскому на Красной площади. Скульптурную композицию отлили более двух веков назад. За десятилетия металлический каркас покрылся коррозией и может разрушиться в любой момент. Для безопасности над монументом на время работ установят внушительный павильон-мастерскую. Причём, так, чтобы не повредить артефакт, который обнаружили археологи.

Скульптурная композиция в таком плачевном состоянии, что везти ее до реставрационной мастерской не решаются. Ее соорудят прямо у памятника. Но бронзовые фигуры все же придется снять с помощью крана. Сейчас строители готовят для него специальную площадку. Потому что на глубине 40 сантиметров археологи обнаружили старинную мостовую, которую не хотят повредить.

Фрагменты мостовой раньше видели только на гравюрах. Специалисты, правда, спорят, какого она года - 1804 или появилась позднее?

Минин и Пожарский - это первый скульптурный памятник в Москве. Автор - архитектор Иван Мартос. При работе над фигурами ему позировали сыновья. На установку монумента средства собирали долгие годы и всем миром - по всенародной подписке. На Красной площади Минин и Пожарский появились в 1818-м году. Правда, не на том месте, где находятся сейчас. А рядом с нынешним ГУМом. К Покровскому Собору Минин с Пожарским переехали в 1931-м. По официальной версии, памятник мешал проведению парадов и прохождению боевой техники.

Памятник вообще пережил многое - и бандитские пули, и нападения вандалов. В начале двухтысячных для одного из них история закончилась трагически. Двое молодых людей тогда залезли на памятник, в качестве опоры используя горельеф, 300-килограммовая плита рухнула, один человек погиб. За все время существования серьезной реставрации монумента так и не было проведено. А последние годы он находился просто в аварийном состоянии. Проблемы с фундаментом, сколы, трещины. Еще в 2018-м во время обследований выяснилось - у Кузьмы Минина стопы основательно разъедает коррозия. Внутри гранитного основания - огромная полость. И опять же - годы потребовались, чтобы собрать необходимые на реставрацию средства. Большая часть - это пожертвования. А работа реставраторам предстоит большая.

Планируют восстановить все утраченные элементы - и часть шлема князя Пожарского, и буквы памятной надписи. Территорию вокруг благоустроят, установят оригинальную подсветку. Завершится реставрация памятника к ноябрю 2022-го года.

Екатерина Гоголева, Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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