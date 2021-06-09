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Стала известна погода на праздничные выходные в Москве

12:58
  • среда
  • 09 июня 2021

Не обойдется без дождей и гроз

Праздничные выходные, в этом году выпавшие на 12-14 июня, хорошей погодой москвичей не порадуют – вместо жары и солнца жителей столицы ожидает облачность с кратковременными дождями и возможными грозами, рассказала синоптик Татьяна Позднякова.
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"Погода будет чуть улучшаться. Тот атмосферный фронт, который сейчас поливает нас дождями, где-то - довольно сильными, где-то - территория остается без осадков, он еще сохранит влияние до 12-13 июня, то есть практически на все выходные. Только 14 числа у нас погода будет без существенных осадков, во все остальные дни погода будет облачная с прояснениями, в дневные часы есть вероятность грозы, это до 13 июня включительно", - заявила она.

Эксперт предупредила, что во время грозы порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду, передает РИА Новости.

При этом на холода жаловаться не придется. В субботу и в последующие дни в столице ожидается от 22 до 24 градусов тепла. Начиная с воскресенья будет меньше облаков, из-за чего ночью может похолодать до 12-14 градусов. "Зато дневная температура будет повыше", - отметила Позднякова.

"В целом, погода будет вполне комфортная, по температурному режиму близкая к норме. Атмосферное давление, правда, будет низковато, и от этого содержание кислорода в воздухе будет чуть ниже нормы. Но в принципе погода вполне соответствует норме середины июня", - добавила синоптик.

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