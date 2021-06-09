В Раменках спасли утят, провалившихся в ливневку

Операция по спасению затянулась

В Раменках вытащили утят, которые провалились в ливневую канализацию. Чтобы вытащить птиц из стока, наполненного водой, одному из сотрудников МЧС пришлось сначала облачаться в костюм водолаза и только затем спуститься вниз. Он осторожно поднимал наверх каждого птенца, передавая в руки напарника, передает "ТВ Центр".

Процесс этот затянулся - никто и подумать не мог, что утят окажется так много. Спасённых птенцов отпустили в Мичуринский пруд - к маме-утке.

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