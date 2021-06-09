Школьники показали свои разработки на научно-практической конференции

Победители таких конференций получают возможность реализовать свой проект на промышленном уровне

Беспилотный электромобиль, космический рефлектор, наушники для слабослышащих людей - это не проекты ведущих ученых страны, а изобретения московских школьников. Свои идеи старшеклассники представили на городской научно-практической конференции.

Рассказывать о своем проекте Константин Кудрявцев может часами. И не только рассказывать. Говорит, доводке беспилотного суперкара вот уже четыре года посвящает все свободное время. Его немного, ведь помимо основных школьных предметов, приходится углубленно заниматься программированием, математикой и физикой в рамках программы "Математическая вертикаль". Но все это помогло главной цели - машина уже испытана на городских улицах.

Сейчас Константин в десятом классе, а после школы мечтает поступить в Бауманку и учиться на программиста. Убежден: навыки, полученные при создании беспилотника, ему очень пригодятся. Возможно, его одногруппниками через два года станут Михаил Сковородин и Владимир Пастухов. Программирование на высшем уровне - тоже их мечта. А пока десятиклассники школы 2005 создали уникальный рефлектор для систем межспутниковой связи, которым уже заинтересовались представители космической отрасли.

"В данном случае это углепластик. Он достаточно прочный. Он выдерживает большие перепады температур и в космосе он будет отлично себя показывать по сравнению с тем, что сейчас делают из алюминия. Он легче, у него отражающая способность намного лучше, чем у конкурентов", - рассказал Михаил Сковородин.

Навыки программирования, знание физики и математики пригодились Юрию Морозову при создании новаторских наушников для слабослышащих людей. Смоделированные в компьютере и изготовленные на 3D принтере, они, по мнению изобретателя, лишены всех недостатков других слуховых аппаратов.

"Аналогами нашего проекта являются костные наушники, но они слишком дорогие и неудобные в использовании, а также накладные наушники. При их использовании замечается сильное ухудшение звука. Так что полноценных аналогов нашей разработке нет. На данный момент наши наушники располагают проводом. Но мы уже работает над Bluetooth соединением, поскольку это будет наиболее удобный вариант для слабослышащих людей", - рассказал Юрий Морозов.

Глядя на эти и еще множество проектов школьников, понимаешь: это только кажется, что научно-практическая конференция - мероприятие скучное. На самом деле, возможность на других посмотреть и себя показать.

Победители таких конференций получают дополнительные баллы для поступления в вуз, а главное - возможность реализовать свой проект уже на промышленном уровне. Ведь именно об этом мечтает каждый настоящий изобретатель.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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