Подробности смертельной перестрелки в Сочи

Погибли два пристава

Полиция Сочи подтвердила гибель двух судебных приставов в ходе перестрелки.

Как стало известно, приставы пришли выселять семью из самовольно возведенного дома на улице Просвещения Адлерского района, передает "Интерфакс". 60-летний хозяин постройки отказался впускать сотрудников ФССП для исполнения решения суда и открыл огонь из охотничьего ружья. От огнестрельных ранений приставы скончались на месте.

По информации портала Life.ru, убитым приставам было 35 и 36 лет. По предварительным данным, ружье не было зарегистрировано.

Стрелявший добровольно сдался полиции и признал вину. Подозреваемого доставили в дежурную часть. Сейчас на месте ЧП работают следователи.

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