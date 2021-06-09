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В Москве открылась выставка художника Анатолия Сухорукова

15:42
  • среда
  • 09 июня 2021

Главная тема картин - карело-финский эпос

В Московском доме национальностей в рамках ежегодного фестиваля национальных культур "Многоцветие России" открылась выставка работ знаменитого художника, искусствоведа и журналиста Анатолия Сухорукова.

Главная тема полотен - карело-финский эпос "Калевала", которому Сухоруков посвятил больше половины жизни. Природа Карелии - завораживающая и таинственная - под рукой мастера становится просто фантастической! А герои легенд словно оживают, устанавливая со зрителем невидимую связь, передает "ТВ Центр".

На выставке также можно увидеть рисунки, эскизы иллюстраций, которые сохранили историческое прошлое Карелии.

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