В Москве открылась выставка художника Анатолия Сухорукова

Главная тема картин - карело-финский эпос

В Московском доме национальностей в рамках ежегодного фестиваля национальных культур "Многоцветие России" открылась выставка работ знаменитого художника, искусствоведа и журналиста Анатолия Сухорукова.

Главная тема полотен - карело-финский эпос "Калевала", которому Сухоруков посвятил больше половины жизни. Природа Карелии - завораживающая и таинственная - под рукой мастера становится просто фантастической! А герои легенд словно оживают, устанавливая со зрителем невидимую связь, передает "ТВ Центр".

На выставке также можно увидеть рисунки, эскизы иллюстраций, которые сохранили историческое прошлое Карелии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram