В Москве продолжается экологическая акция "ПаркАрт"

Как стать участником акции и какие темы категорически запрещены?

Рисовать можно не только на холсте. Московские художники в городских парках и заказниках создают настоящие шедевры на деревьях, спасая растения от гибели. Получается красиво и экологично.

Жизнь в московских парках кипит, поражая своим биоразнообразием. Лоси, зайцы, лисы, горностаи. А также – гномы, эльфы и муми-тролли. Все мирно уживаются. Благодаря доброй и полезной акции – "ПаркАрт". Главная цель – спасти пострадавшее дерево. Случаи разные – ранение ножом или топором, трещина – из-за мороза. Специалисты знают, что делать. Обработать, защитить, покрасить.

"В основном, в коммунальном хозяйстве или садоводами просто закрашивается водоотталкивающей краской различных цветов – красной или зеленой. Абсолютно любой – водоотталкивающей. А мы несколько лет назад решили немножко это дело разнообразить", - рассказал специалист природных территорий "Измайлово-Косинский" ГПБУ "Мосприрода" Павел Скородумов.

Немножко – это скромно сказано. Объявив конкурс среди желающих расписать раненое дерево, специалисты "Мосприроды" диву дались. Участников – масса, несмотря на строгий отбор. Во-первых, профессионализм. Во-вторых, никакого негатива или ужастиков. Так можно и людей, и зверей распугать. Число претендентов на участие в природной галерее неуклонно растёт. "Ёжик в тумане", с которого всё начиналось, даже нанесён на карты.

Подробнее – в репортаже Ольги Стрельцовой

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