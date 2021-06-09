ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве продолжается экологическая акция "ПаркАрт"

15:43
  • среда
  • 09 июня 2021

Как стать участником акции и какие темы категорически запрещены?

Рисовать можно не только на холсте. Московские художники в городских парках и заказниках создают настоящие шедевры на деревьях, спасая растения от гибели. Получается красиво и экологично.

Жизнь в московских парках кипит, поражая своим биоразнообразием. Лоси, зайцы, лисы, горностаи. А также – гномы, эльфы и муми-тролли. Все мирно уживаются. Благодаря доброй и полезной акции – "ПаркАрт". Главная цель – спасти пострадавшее дерево. Случаи разные – ранение ножом или топором, трещина – из-за мороза. Специалисты знают, что делать. Обработать, защитить, покрасить.

"В основном, в коммунальном хозяйстве или садоводами просто закрашивается водоотталкивающей краской различных цветов –  красной или зеленой. Абсолютно любой – водоотталкивающей. А мы несколько лет назад решили немножко это дело разнообразить", - рассказал специалист природных территорий "Измайлово-Косинский" ГПБУ "Мосприрода" Павел Скородумов.

Немножко – это скромно сказано. Объявив конкурс среди желающих расписать раненое дерево, специалисты "Мосприроды" диву дались. Участников – масса, несмотря на строгий отбор. Во-первых, профессионализм. Во-вторых, никакого негатива или ужастиков. Так можно и людей, и зверей распугать. Число претендентов на участие в природной галерее неуклонно растёт. "Ёжик в тумане", с которого всё начиналось, даже нанесён на карты.

Подробнее – в репортаже Ольги Стрельцовой

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Акция "Арт-парк"
Акция "Арт-парк"
Акция "Арт-парк"
Акция "Арт-парк"
Акция "Арт-парк"
Акция "Арт-парк"
Акция "Арт-парк"
Акция "Арт-парк"
Акция "Арт-парк"
Акция "Арт-парк"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.