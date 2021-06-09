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Нашествие цикад задержало вылет самолета пресс-пула президента США

13:24
  • среда
  • 09 июня 2021

Насекомые проникли в двигатель лайнера

Помощникам президента США 8 июня пришлось отказаться от привычного способа транспортировки журналистов пресс-пула Белого дома. Подготовленный к отправке самолет не смог вылететь из-за нашествия цикад.
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Джо Байден 9 июня отправляется в первое с момента вступления в должность зарубежное турне. Президент США примет участие во встрече лидеров G7 в Великобритании, встретится с главами государств НАТО и представителями Евросоюза в Брюсселе. Затем американскому лидеру предстоят переговоры в Женеве с президентом России Владимиром Путиным.

Журналисты должны были отправиться в Европу, чтобы освещать зарубежное турне Байдена. Однако проникшие в двигатель самолета цикады нарушили планы. Вылет сначала пришлось перенести с 21.00 вторника на 23.00 - а затем и вовсе на 2.15 утра среды, пишет New York Times.

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