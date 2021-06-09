Сенатор Святенко: Соцработники прикладывают максимум усилий для помощи нуждающимся

В Москве наградили работников соцсферы

В верхней палате парламента прошла церемония награждения работников социальной сферы и победителей профессиональных конкурсов субъектов России. О труде представителей соцсферы рассказала сенатор, представитель Мосгордумы в Совете Федерации Инна Святенко.

По ее словам, социальные работники зачастую не ограничиваются должностными инструкциями и стараются приложить максимум усилий, чтобы помочь нуждающимся.

"Социальные работники ежедневно совершают множество добрых дел. Порой для многих из них они становятся обыденными. Но сегодня, когда участники церемонии награждения делились с нами историями из жизни, то каждая из них отражала одну очень точную мысль, что социальный работник - человек, который в первую очередь думает о своем подопечном", - заявила Святенко.

Зампред Совфеда Галина Карелова, в свою очередь, заявила, что в последние годы в стране стало больше разнообразных учреждений соцобслуживания, а численность корпуса социальных работников достигла 500 тысяч сотрудников. Также стала разнообразнее и их профессиональная квалификация, профессия перестала быть исключительно женской.

Также в ходе церемонии за многолетний добросовестный труд и большой вклад в работу по оказанию социальной помощи гражданам был награжден замдиректора государственного бюджетного учреждения столицы "Московские социальные центры" Владимир Каменских. Во время пандемии COVID-19 он работал в оперативном штабе, где организовал бесперебойную поставку социальной помощи пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, разработал алгоритм бесконтактной доставки продуктов, лекарств, средств реабилитации, а также запустил проект "Мой социальный центр" в Таганском районе для людей старшего возраста.

"Мы знаем, как тяжело было выстраивать современную социальную политику в России. В 1990-е годы стояли задачи поддерживать нуждающиеся семьи россиян в разных регионах элементарно продуктами питания и вещами. Сегодня мы говорим уже о другом: растет продолжительность жизни, приходит смена поколений, для которых уже вопросы физического выживания - питания, одежды - не стоят так остро, а современным пенсионерам интересны новые эмоции, знакомства. И мы эти потребности удовлетворяем, создавая новые городские пространства "Мои социальные центры", где в клубах мужчины, женщины знакомятся, общаются и даже женятся!" - заявил Каменских.

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