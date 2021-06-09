"Не по повестке, а по желанию": в России обновят военкоматы

Военные комиссариаты станут современными

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о запуске программы по обновлению военных комиссариатов в стране.

Все пункты отбора во всех регионах страны должны быть приведены к современным требованиям, отметил глава Минобороны.

"Военкоматы в армии - это как гардероб в театре. Предлагаю дать старт этому большому мероприятию - приведению в образцовый вид военкоматов, чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию", - заявил он на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Ранее Шойгу пришел с внезапной проверкой в военкомат Черемушкинского района Москвы. Глава Минобороны отчитал работников военкомата за отсутствие необходимого оборудования.

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