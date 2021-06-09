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Баженов: проблема кибермошенничества требует срочного законодательного решения

13:22
  • среда
  • 09 июня 2021

Необходимо срочное решение на законодательном уровне

Тележурналист и лидер общественного движения Тимофей Баженов призвал к ужесточению наказания за преступления в сфере телефонного мошенничества. По его словам, от действий преступников, прежде всего, страдает старшее поколение, в том числе и ветераны Победы.

Тимофей Баженов считает, что нужно срочное законодательное решение. "Мошенники должны садиться в тюрьму на пять лет, а если преступление совершено в отношении пенсионеров, то нужно признать такое преступление особо тяжким", - заявил он.  

Ранее стало известно, что в России появилась очередная схема телефонного мошенничества - злоумышленники предлагают людям высокооплачиваемую работу, не требуя специальных навыков.

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