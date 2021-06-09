"Косяк за укол": американцам предложили бесплатную марихуану за прививку от COVID-19

Акция проходит в штате Вашингтон

Необычный способ привлечения американцев на прививочные пункты выбрали власти штата Вашингтон. Они объявили о начале акции под названием Joints for Jabs ("Косяк за укол"), которая продлится до 12 июля.

В рамках акции имеющие лицензию штата предприятия розничной торговли каннабисом могут выдавать по одному бесплатному косячку клиентам в возрасте от 21 года и старше. Но только после того, как они получат первую или вторую дозу вакцины от коронавируса, пишет The New York Times.

Сообщается, что объявление вызвало ажиотаж среди торговцев марихуаной, власти получили множество обращений от желающих участвовать в акции. О реакции потребителей каннабиса пока не сообщается.

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