Россияне рассказали, что им нужно для счастья

Семья, деньги и комфорт могут сделать счастливыми больше половины россиян

Чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам нужно иметь хорошую зарплату, комфортные условия для жизни и крепкую семью, показал опрос сервиса "Работа.ру".

Оказалось, что достойный заработок считают непременным условием счастья 57% россиян, хорошие условия жизни – 53%, а крепкую семью – 52% опрошенных. Также 45% респондентов чувствуют себя счастливыми, когда видят успехи своих детей, а 43% радуются личным достижениям на работе.

Еще треть россиян получают наслаждение от своих хобби, а 32% - от гармонии в романтических отношениях. Хорошая погода радует 27% опрошенных, 26% счастливы в компании преданных друзей, а 24% россиян наслаждаются наличием свободного времени.

В графе "другое" респонденты чаще всего указывали здоровье, отпуск и мир во всем мире, передает RT.

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