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В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток

13:59
  • среда
  • 09 июня 2021

Эпидемиологическая обстановка в столице ухудшилась

В Москве зафиксирован рост случаев заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка ухудшается.
В России за сутки выявлено 10407 новых случаев COVID-19

В связи с этим контроль за соблюдением антиковидных мер на предприятиях и в общественных местах будет усилен, заявил журналистам начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

"В этой связи с сегодняшнего дня усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, а том числе в общественном транспорте и метрополитене, торговых и развлекательных центрах", - уточнил он.

За последние сутки в Москве зарегистрировано 4 124 случая коронавируса - это наибольшее число заболевших с 16 января. 

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