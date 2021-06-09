В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток

Эпидемиологическая обстановка в столице ухудшилась

В Москве зафиксирован рост случаев заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка ухудшается.

В связи с этим контроль за соблюдением антиковидных мер на предприятиях и в общественных местах будет усилен, заявил журналистам начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

"В этой связи с сегодняшнего дня усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, а том числе в общественном транспорте и метрополитене, торговых и развлекательных центрах", - уточнил он.

За последние сутки в Москве зарегистрировано 4 124 случая коронавируса - это наибольшее число заболевших с 16 января.

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