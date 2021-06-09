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Собянин: локдаун в Москве не планируется

14:20
  • среда
  • 09 июня 2021

Число новых случаев COVID-19 в столице стало наибольшим с 16 января

Власти Москвы не планируют вводить локдаун в связи с усложнившейся ситуацией с коронавирусом, заявил Сергей Собянин. По слова мэра столицы, с заболеваемостью удастся справиться без крайних мер.
Собянин: пандемия не остановила развитие Москвы

"Тем не менее, мы никаких локдаунов не собираемся вводить", - сказал Собянин во время встречи с рестораторами.

Ранее оперштаб сообщил, что число новых случаев COVID-19, выявленных за минувшие сутки в столице, стало наибольшим с 16 января. Власти Москвы заявили, что ужесточают контроль за соблюдением масочного режима.

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