Собянин: локдаун в Москве не планируется

Число новых случаев COVID-19 в столице стало наибольшим с 16 января

Власти Москвы не планируют вводить локдаун в связи с усложнившейся ситуацией с коронавирусом, заявил Сергей Собянин. По слова мэра столицы, с заболеваемостью удастся справиться без крайних мер.

"Тем не менее, мы никаких локдаунов не собираемся вводить", - сказал Собянин во время встречи с рестораторами.

Ранее оперштаб сообщил, что число новых случаев COVID-19, выявленных за минувшие сутки в столице, стало наибольшим с 16 января. Власти Москвы заявили, что ужесточают контроль за соблюдением масочного режима.

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