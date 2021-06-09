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В Москве откроют дополнительные больницы для пациентов с коронавирусом

14:32
  • среда
  • 09 июня 2021

Болезнь все еще представляет опасность для москвичей

В Москве ситуация с распространением коронавирусной инфекцией по-прежнему остается сложной, а потому власти города намерены в ближайшее время открыть дополнительные больницы для лечения заболевших COVID-19.

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"К сожалению, ситуация продолжает оставаться сложной. Мы видим день ото дня новый всплеск заболевания. Расширяется количество больничных коек, которые задействованы. ...В ближайшие дни мы открываем еще несколько больниц", - заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он добавил, что учреждения будут задействованы для борьбы с коронавирусом, передает РИА Новости.

Ранее в оперштабе рассказали, что число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве стало наибольшим с 16 января – 4124 человека.

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