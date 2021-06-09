Женщина побила рекорд, родив сразу 10 детей

Дома ее ждут еще двое детей и безработный муж

В Южно-Африканской Республике женщина родила 10 детей одновременно и установила мировой рекорд.

37-летняя Госиаме Тамара Ситоле из провинции Гаутенг родила на восьмом месяце беременности семь мальчиков и трех девочек. Дети родились с помощью кесарева сечения. До этого женщина уже стала мамой двойни.

Все малыши здоровы, передает РИА Новости. Новоиспеченный отец десятерняшек Тебого Цотеци заявил, что счастлив быть отцом теперь 12 детей. Однако, как он будет содержать огромное семейство, не уточнил - сам он является безработным.

Предыдущий рекорд принадлежал жительнице Мали, она одновременно родила девять детей.

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