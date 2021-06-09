В ЦБ заявили о росте реального эффективного курса рубля

Стали больше и международные резервы страны

Как следует из свежих данных Центробанка, на которые ссылается ТАСС, в мае 2021 года реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров страны с учетом инфляции) увеличился на 1,8%. Сравнивается показатель с данными предыдущего месяца.

Если же брать ситуацию на начало года, то рост составил 1,4%.

Также уточняется, что в годовом выражении за январь - май реальный эффективный курс рубля снизился на 8,8%.

Ранее ЦБ сообщил, что на 1 июня 2021 года международные резервы России составили 605,232 миллиарда долларов. Это на 2,5% выше показателей начала мая.

Согласно статистике, на 1 июня 2020 года международные резервы страны были на уровне 566,134 миллиарда долларов.

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